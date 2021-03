Reclamação de moradores, por exemplo, das ruas Gil Vieira Leite, Aristides Gomes do Amorim e Vitor Godinho Pavan, no bairro Aeroporto. Foto: reprodução internet

Por Lili Bustilho

Publicado 01/03/2021 16:00

ITAPERUNA - Moradores dos bairros Aeroporto e Boa Fortuna, em Itaperuna, no Noroeste Fluminense, reclamam de problemas no fornecimento de água e buracos ocasionados por possíveis obras da Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro (Cedae) que teriam sido realizadas há um ano e ainda não tiveram o recapeamento asfáltico. Ruas como Gil Vieira Leite, Aristides Gomes do Amorim, Vitor Godinho Pavan, José Bonifácio e Adelino Garcia Bastos foram algumas das vias públicas que fizeram parte de reivindicações de alguns moradores relatadas à equipe de reportagem do DIA.



- Quando eu reclamo da Cedae que na minha casa só sobe água através de bomba, olha isso! Há quase um ano fizeram essas valas e disseram que ampliaram a rede, mas nada melhorou e pra piorar acabaram com o asfalto que tinha e não arrumaram. A Cedae não tem respeito pelo povo Itaperunense. Detalhe é que a conta de maio já está na minha casa, #privatizacedae, falta de respeito. - destacou o morador do bairro Aeroporto Alex Purificati.





O aposentado Francisco Borges, 68 anos, também questiona problemas que teriam sido ocasionados por obras da Companhia. - Antes da pandemia então já deve ter uns 2 anos que o bairro Boa Fortuna teve as ações da Cedae e ficaram buracos para todos os lados. A rua do antigo Patronato está com vários problemas. Tem trechos que moradores tiveram que tentar amenizar dando um jeitinho com areia. A rua do valão também parece uma montanha russa para passar de moto ou carro só é uma aventura l. A pé a pessoa tem q ter cuidado para não tropeçar, torcer um pé e se machucar. - ressaltou.



O DIA fez contato com a Companhia que se posicionou dizendo: " A Cedae está realizando obras de ampliação do abastecimento da região. Parte das melhorias já será sentida em até 30 dias quando for concluída a interligação de adutora de 400 mm com a rede de distribuição. A conclusão das obras de melhoria do sistema de água ocorrerá com o assentamento de tubulações de 60 mm nas referidas localidades, previstas para o primeiro semestre deste ano. Sobre a reposição asfáltica, a Cedae tomará as medidas necessárias para a execução dos serviços o mais breve possível."



Em relação aos questionamentos sobre contas recebidas em fevereiro com vencimento posterior a autarquia comunica que "Maio é referente ao vencimento, significa que o consumidor pode pagar até a data de vencimento que consta para o mês em questão. A conta é referente ao período de consumo em que foi feita a leitura do hidrômetro, que consta na conta. O cliente pode verificar esse período nas datas e consumo que são informados no canto superior esquerdo da fatura. Cabe informar que os clientes podem entrar em contato pelo 0800-282-1195 para mais informações", citou a Cedae. Veja fotos.

Ruas como Gil Vieira Leite, Aristides Gomes do Amorim, Vitor Godinho Pavan, José Bonifácio e Adelino Garcia Bastos foram algumas das vias públicas que fizeram parte de reivindicações de alguns moradores relatadas à equipe de reportagem do DIA. Foto: divulgação

