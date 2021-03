Durante levantamento de informações, os militares da 2ª Cia localizaram o suspeito que ao ser indagado teria confessado o crime. Foto: divulgação

Publicado 02/03/2021 10:55

BOM JESUS DO ITABAPOANA - Um rapaz de 26 anos foi preso em flagrante por furto de duas motosserras; uma serra mármore e uma furadeira, durante ação policial realizada no Centro de Bom Jesus do Itabapoana, no Noroeste Fluminense. Militares do 29° BPM (Itaperuna) que atuam na 2ª Cia, - no Posto de Policiamento Comunitário (PPC) da localidade Nova Bom Jesus -, foram à Avenida Tenente José Teixeira, na área central do município, verificar a subtração de objetos da fazenda de um proprietário de 58 anos.

Durante levantamento de informações, os agentes localizaram o suspeito que ao ser indagado teria confessado o crime alegando ter vendido uma motosserra por R$ 150 para um senhor de 62 anos. A guarnição se deslocou à casa do comprador, que não estava, mas o irmão dele entregou a ferramenta aos policiais. Já os demais aparelhos teriam sido vendidos pelo valor de R$ 200 para um homem de 50 anos. O comprador não estava em casa e a esposa dele entregou as ferramentas elétricas.

Diligências foram realizadas e os materiais recuperados sendo o fato apresentado à 144ª DP pelos policiais 2⁰ Sargento E. Caetano e Cabo Daniel Ferreira. O envolvido foi autuado com base no artigo 155 do Código Penal e vai responder ao processo em liberdade. As demais pessoas também foram liberadas após o registro de ocorrência.

