Mais uma itaperunense recebe alta do Posto de Urgência Covid-19. Foto: divulgação/PMI

Por Lili Bustilho

Publicado 02/03/2021 11:55

ITAPEURNA - A luta de pacientes infectados pela Covid-19 é diária. Para os que necessitaram ser internados e venceram a batalha das complicações da doença geralmente a vitória é comemorada com brilho nos olhos e um sorriso de gratidão. De acordo com o último Censo, Itaperuna, a maior cidade do Noroeste Fluminense, possui a estimativa de 103.800 habitantes. Dados do último boletim epidemiológico Secretaria Municipal de Saúde (SMS) indicam que cerca de 20% da população já foi infectada pelo "novo coronavírus". Desde o início da pandemia, de 11 de março de 2020 a 01 de março de 2021, o total de casos é de 20.562. São 100 novos casos; 98 novos testes realizados e 187 óbitos confirmados. Estão recuperados 20.179 pacientes.

Em nota, a prefeitura divulgou a recuperação de mais uma paciente. "Olha que notícia boa. Essa é mais nova itaperunense que venceu a luta contra a Covid-19 e recebeu alta do nosso Posto de Urgência Covid-19. A pandemia da Covid-19 não acabou. Por isso, a #PrefeituraItaperuna pede à população que evite sair de casa. Precisou? Use a máscara. Não é só por um. É por todos!" - cita o comunicado.

Ações de combate e prevenção - No último fim de semana foi promovida uma ação de conscientização ao uso de máscaras na Feira Live Municipal. A Prefeitura, em parceria com Centro de Referência de Saúde do Trabalhador (Cerestnf) e a Vigilância Sanitária, também distribuiu álcool em gel, que são algumas das medidas preventivas mais eficazes à contaminação da Covid-19.

Ação de conscientização ao uso de máscaras na Feira Live Municipal. Foto: divulgação/PMI

