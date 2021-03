Itaperuna

Miracema: Motorista de aplicativo do Rio é preso com cargas de drogas durante ação do 36° BPM

Cocaína e maconha foram transportadas do Complexo do Salgueiro e do Jacarezinho - comunidades cariocas - para o Noroeste Fluminense, de acordo com o suspeito

Publicado 02/03/2021 17:22 | Atualizado há 15 horas