Por Lili Bustilho

Publicado 02/03/2021 17:22

MIRACEMA - Um jovem de 21 anos que conduzia um carro de aplicativo da cidade do Rio de Janeiro foi preso em flagrante por tráfico de drogas, no Centro de Miracema, no Noroeste Fluminense. Policiais do 36° BPM (Santo Antônio de Pádua) durante patrulhamento pela Av. Deputado Luis Fernando Linhares observaram um veículo suspeito e deram ordem de parada. Durante a abordagem, em revista ao interior do automóvel foram encontrados 149 tabletes de maconha, duas barras da mesma droga, meia barra de pasta base de cocaína, 1.014 pinos de cocaína, 3.000 pinos vazios e etiquetas para a comercialização do entorpecente.

Ao ser indagado sobre a origem das drogas, o suspeito teria informado que uma parte do material teria sido transportada do Complexo do Salgueiro e a outra parte do Jacarezinho, ambas comunidades cariocas, e acrescentou dizendo que seria para pagamento de uma dívida. O envolvido que mora na Vila Kennedy, localidade situada também na capital do Rio, foi levado à 137 DP onde foi autuado com base no artigo 33 da Lei 11.343/06. Ele passará por uma audiência de custódia para possivelmente ser encaminhado ao sistema prisional onde ficará à disposição da justiça. Após submetido à perícia, o material apreendido resultou em 4.595,40g de maconha e 1.556,70g de cocaína.

