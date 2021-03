Informações anônimas que levem a Polícia ao desfecho deste crime podem ser passadas ao Disque Denúncia Noroeste pelo WhatsApp (22) 9.9980-1177. O anonimato é garantido. O sigilo é absoluto. Foto: reprodução internet

Por Lili Bustilho

Publicado 08/03/2021 11:54 | Atualizado 08/03/2021 12:04

ITAPERUNA - O Disque Denúncia Noroeste está disponível para informações sobre o homicídio do homem de 34 anos que faleceu no Hospital São José do Avaí, no final da noite deste domingo (07), após ser baleado na Rua Andalécio Antônio de Oliveira, bairro São Francisco, em Itaperuna. Atingido por tiros no peito, braço e perna, a vítima chegou a ser socorrida em uma ambulância da equipe do 21º Grupamento de Bombeiros Militar ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. De acordo com testemunhas, os criminosos estavam em uma moto Honda modelo Bros de cor preta. Os disparos teriam sido efetuados pela pessoa que estava na garupa. Mesmo ferido, o homem fez contato com a PM.

O caso está sendo investigado pela 143ª DP. Informações anônimas que levem a Polícia ao desfecho deste crime podem ser passadas ao Disque Denúncia Noroeste pelo WhatsApp (22) 9.9980-1177. O anonimato é garantido. O sigilo é absoluto.