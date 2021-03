Atendimento de sintomas de resfriados ou gripes de pacientes em Itaperuna, no Noroeste Fluminense, centralizado no Posto de Urgência Covid-19. Foto: Jorge Luiz online

Por Lili Bustilho

Publicado 08/03/2021 11:19 | Atualizado 08/03/2021 15:09

ITAPERUNA - A partir desta segunda-feira, 08 de março, moradores de Itaperuna, no Noroeste Fluminense, que apresentem sintomas semelhantes aos da gripe e resfriados, como febre, dores musculares, fadiga, calafrios, entre outros, deverão buscar atendimento no Posto de Urgência Covid-19, na Avenida Cardoso Moreira 897, Centro.

O prefeito Alfredo Paulo Marques Rodrigues, o Alfredão, comunicou a chegada, nesse semana, ao Posto de Urgência Covid-19 do novo mobiliário adquirido pela Secretaria Municipal de Saúde. "Fiz questão de conhecer e o secretário de saúde, Marcelo Ferreira, me acompanhou na visitação. Pudemos conversar com os nossos servidores e entender suas maiores dificuldades. Para avançar na qualidade dos atendimentos que oferecemos a nossa população, precisamos dar total apoio àqueles que estão na linha de frente cuidando da saúde de todos nós. Nossa gestão entende que a valorização dos trabalhadores é fundamental para o desenvolvimento da nossa cidade", disse. Continua após foto.

Novo mobiliário para atendimento no Posto de Urgência Covid-19. Foto: divulgação/PMI O último boletim epidemiológico municipal aponta para 21.047 infectados pela Covid-19 desde o início da pandemia (11 de março de 2020 a 04 de março de 2021). São 189 óbitos confirmados em decorrência de complicações da doença; 117 novos casos e 111 novos testes realizados. Em relação aos pacientes recuperados o registro é de 20.741.

Posto de Urgência Covid-19, em Itaperuna, no Noroeste Fluminense.

Novo mobiliário para atendimento no Posto de Urgência Covid-19.