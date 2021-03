Cinquenta e nove policiais militares com sua delicadeza e determinação fortalecem o 29º Batalhão de Polícia Militar (BPM), situado em Itaperuna, no Noroeste Fluminense, Foto: divulgação/PM

Por Lili Bustilho

Publicado 08/03/2021 14:56 | Atualizado 08/03/2021 15:11

ITAPERUNA - Como definir Mulher em uma única palavra se mulher é mãe, é amiga, é esposa, é filha, é irmã, é tia, é querida. Cinquenta e nove guerreiras - com sua delicadeza e determinação - fortalecem o 29º Batalhão de Polícia Militar (BPM), situado em Itaperuna, no Noroeste Fluminense, exercendo o papel administrativo e operacional. Cheias de vida, dotadas de valor, retrato fiel do cuidado devotado e da intuição. Dia 8 de Março. Dia Internacional da Mulher. Aquela feita para brilhar, que chora, que sorri e conquistou o seu lugar.

No entanto, diferente dos outros anos, em 2021 não haverá flores sendo entregues pessoalmente, caixas de bombom na mesa do trabalho, enfim a pandemia, mais uma vez, mudará a forma de festejar. Independentemente de como será comemorado, o dia não perde seu valor e intuito: celebrar as conquistas das mulheres ao longo dos séculos e valorizá-la como parte da sociedade, seja no trabalho, em casa ou em qualquer circulo social. Para não deixar a data passar em branco, a criatividade foi a ferramenta usada pelo setor de Relações Públicas (P5) do 29º BPM. Com uma mensagem de gratidão e valorização, o comandante tenente-coronel PM Ricardo Alexandre da Cruz Aguiar deixou sua mensagem. Continua após vídeo.





Publicidade

Em nota, a assessoria de comunicação da Unidade Policial (UP) intitulada "Os Guardiões do Noroeste" registra o momento. "Mulher, símbolo de sensibilidade. Fonte terna de amizade, pérola de inestimável valor. Alma misteriosa, tens inexplicável poder. Poder de conciliar trabalho, emoção, lar...Mestra na arte de amar, tens especialmente um dia escolhido para te homenagear. Que esse dia te lembre da sua força e da sua capacidade de ir além. Você é mulher, guerreira e pode ser o que quiser. Basta querer. Seja livre, seja leve, seja você! O 29º BPM parabeniza todas as mulheres, em especial as Policiais Militares Femininas, orgulho da nossa Corporação!"