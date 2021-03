Entrega de material didático impresso a alunos da rede municipal de Itaperuna, no Noroeste Fluminense. Foto: divulgação/PMI

Por Lili Bustilho

Publicado 08/03/2021 13:25

ITAPEURNA - Ações visando garantir o direito ao Ensino a todos os alunos da rede municipal em Itaperuna, no Noroeste Fluminense, e diminuir os impactos ocasionados pela pandemia de Covid-19, na área de Educação seguem sendo idealizadas desde o dia 01 de fevereiro na cidade. A Prefeitura por meio da Secretaria Municipal de Educação (SEMED) já atua com as aulas acontecendo de forma remota. Já os alunos que não possuem computador e/ou acesso a dispositivos móveis, conectados à Internet; recebem material didático impresso, organizado por uma equipe de professores.

De acordo com Tereza Cristina do Carmo, secretária Municipal de Educação, todos os esforços estão sendo empregados, a fim de diminuir os impactos deste momento pandêmico. “Nossa equipe tem trabalhado muito, objetivando garantir o direito à Educação a todos os nossos alunos. Sabemos que a tarefa é complexa, mas seguimos em frente”, diz. Continua após foto.

Entrega de material didático impresso a alunos da rede municipal de Itaperuna, no Noroeste Fluminense. Foto: divulgação/PMI

O prefeito Alfredo Paulo Marques Rodrigues, Alfredão, solicitou esforço máximo da SEMED. “Já conversei com a secretária e com outros membros da equipe, pedindo esforço total. Não queremos deixar nenhum aluno para trás. Sabemos das dificuldades, mas precisamos lutar, para levar o melhor para os nossos estudantes”, reforçou.

PLATAFORMA DE ENSINO À DISTÂNCIA

Segundo Anderson Pacheco Oliveira, diretor do Núcleo de Tecnologia e Informação da SEMED, está sendo desenvolvida uma plataforma de ensino à distância, que trará inúmeros benefícios a alunos e professores. “Essa plataforma vai facilitar o acesso ao conteúdo pedagógico, tanto para professores, quanto para alunos. Todo o material disponível ficará centralizado, com os usuários tendo acesso ao sistema, através de login personalizado. Existe uma equipe trabalhando diariamente no projeto, buscando finalizar o projeto o mais rápido possível”, revela. Continua após foto.

A SEMED ainda está elaborando Kits de Alimentação que serão entregues aos alunos, em data a ser divulgada. As aulas remotas acontecem via Meet - Google e WhatsApp e o aluno ainda pode baixar o material disponibilizado no site da SEMED (www.semedita.com.br)

As aulas remotas acontecem via Meet - Google e WhatsApp e o aluno ainda pode baixar o material disponibilizado no site da SEMED (ww.semedita.com.br) Foto: divulgação/PMI



Anderson Pacheco Oliveira, diretor do Núcleo de Tecnologia e Informação da SEMED. Foto: divulgação/PMI

