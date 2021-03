O envolvido foi autuado com base no art. 33 da lei 11.343/06. Foto: divulgação

MIRACEMA - Um homem de 23 anos foi preso em flagrante por tráfico de drogas, no distrito de Paraíso Tobias, em Miracema, no Noroeste Fluminense. Policiais do 36º BPM (Santo Antônio de Pádua-RJ) que atuam na 3ª Cia foram verificar denúncia que apontava para um responsável de uma facção criminosa do referido distrito comercializando drogas na localidade de Areias utilizando uma charrete para se locomover. Durante buscas pelo local, o suspeito foi abordado sendo encontrado com ele 75 pinos de cocaína (149 g) e R$ 123,00. O fato foi apresentado à 137ª DP, e posteriormente à 136ª DP, onde o envolvido foi autuado com base no art. 33 da lei 11.343/06. Ele será apresentado em audiência de custódia para possivelmente ser encaminhado ao sistema prisional onde ficará à disposição da justiça.