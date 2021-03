Motorista atropela idoso, foge do local, mas é preso por policiais do 36º BPM em Santo Antônio de Pádua, no Noroeste Fluminense. Foto: reprodução internet

Por Lili Bustilho

Publicado 08/03/2021 14:30 | Atualizado 08/03/2021 14:52

SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA - Um motorista de 45 anos foi preso em flagrante após atropelar um idoso de 64 anos, no Centro, em Santo Antônio de Pádua, no Noroeste Fluminense. O condutor do carro não prestou socorro; a vítima que ainda teria sido arrastada pelo veículo por alguns metros foi socorrida pela equipe do Corpo de Bombeiros em estado grave ao Hospital Hélio Montezano no município. Policiais do 36º BPM (Santo Antônio de Pádua-RJ) que atuam na 1ª Cia foram verificar um acidente de trânsito na Av. Temistócles de Almeida quando os agentes foram informados que o motorista do automóvel Vectra, com placa de Minas Gerais, após o atropelamento fugiu do local. Durante patrulhamento o suspeito foi localizado e apresentava sinais de embriaguez.

O fato foi apresentado à 136ª DP e durante o registro de ocorrência, de acordo coma Polícia, o motorista alegou estar passando mal então foi encaminhado ao hospital onde foi atendido, medicado e depois levado até o Posto Regional de Polícia Técnico Científica (PRPTC) em Campos dos Goytacazes sendo submetido ao exame de alcoolemia, que deu negativo. O envolvido foi autuado com base nos Artigos 135 (pela omissão de socorro) e artigo 129 (pela lesão corporal) ambos crimes descritos no do Código Penal, sendo liberado após prestar depoimento. Um inquérito policial foi instaurado para investigar as causas do acidente.