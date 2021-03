Trio teria saído do Rio de Janeiro para abastecer a venda de entorpecentes no Morro do Demétrio, em Miracema , no Noroeste Fluminense. Foto: divulgação

Por Lili Bustilho

Publicado 08/03/2021 15:44

MIRACEMA - Três homens – dois de 18 e um de 22 anos – foram presos em flagrante por tráfico e associação para o tráfico de drogas em um carro de transporte de passageiro por aplicativo no bairro Caloi, em Miracema, no Noroeste Fluminense. Policiais do 36º BPM (Santo Antônio de Pádua-RJ) que atuam na 3ª Cia foram verificar informações sobre traficantes de uma facção criminosa que teriam saído da cidade do Rio de Janeiro para Miracema em um veículo de aplicativo, HB20, de cor branca, para abastecer a venda de entorpecentes no Morro do Demétrio. Durante patrulhamento, os agentes abordaram o automóvel e encontraram no banco do carona 68 pinos de cocaína (123 g) e R$ 136,00.

O caso foi registrado na 137ª DP e posteriormente à 136ª DP. Os três passageiros foram autuados com base no art. 33 e 35 da Lei 11.343/06. Eles serão apresentados em audiência de custódia e depois possivelmente encaminhados ao sistema prisional onde ficarão à disposição da justiça. O motorista foi liberado; os envolvidos são de Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminese.