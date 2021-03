Por Lili Bustilho

Publicado 09/03/2021 11:08 | Atualizado 09/03/2021 13:13

Para ajudar as empresas do setor do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do estado do Rio de Janeiro a cumprir a Lei de Aprendizagem, o Senac RJ oferece cursos profissionalizantes voltados para a capacitação de Jovens Aprendizes. As ofertas, em diversas áreas, são gratuitas para as empresas contribuintes do Senac RJ e do Sesc RJ. O Programa Jovem Aprendiz do Senac RJ capacita uma média de 10 mil jovens por ano e atende mais de 3 mil empresas. No Noroeste Fluminense o trabalho é feito na unidade de Itaperuna.Há cursos disponíveis nas áreas de Serviços Administrativos, Serviços de Vendas, Serviços de Supermercados, Serviços Hoteleiros, Serviços de Lanchonete, Serviços de Atendimento em Postos de Combustíveis e Serviços de Restaurante. Para participar, a empresa abre as vagas conforme sua necessidade e seleciona os jovens, com idade entre 14 e 24 anos que estejam matriculados ou que já tenham concluído o Ensino Médio. Em seguida, esse jovem é inscrito em um dos cursos de Aprendizagem do Senac RJ onde recebe formação técnico-profissional. Atualmente, devido à pandemia, os cursos são ministrados online e têm carga horária média de 1200 horas, sendo 480 horas teóricas. Em paralelo, o aluno realiza experiência prática na empresa contratante. Além de adquirir o conhecimento técnico, os jovens aprendizes do Senac RJ são preparados para trabalhar em equipe, com ética e responsabilidade.As empresas que precisam de um apoio na seleção dos jovens profissionais também podem contar com o Senac RJ. A instituição oferece o serviço do Banco de Oportunidades que auxilia a empresa, gratuitamente, na divulgação das vagas e na captação de currículos. Mais informações pelo site www.bancodeoportunidades.com.br O Programa Jovem Aprendiz do Senac RJ é ofertado em 29 unidades do Estado do Rio de Janeiro, nas regiões Metropolitana, Noroeste Fluminense, Norte Fluminense, Baixadas Litorâneas, Serrana, Centro-Sul Fluminense, Médio Paraíba e Costa Verde. Mais informações pelo site: https://www.rj.senac.br/jovem-aprendiz/ ou e-mail [email protected] A Lei de Aprendizagem (Nº 10.097/2000) determina que todas as empresas a partir de 7 empregados contratem um número de aprendizes equivalente a um mínimo de 5% e um máximo de 15% do seu quadro de funcionários cujas funções demandem formação profissional.