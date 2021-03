As vítima foram socorridas com ferimentos leves. Foto: Italva em foco

Por Lili Bustilho

Publicado 10/03/2021 14:13 | Atualizado 10/03/2021 16:01

ITALVA - Dez pessoas foram socorridas com ferimentos leves por uma equipe do 21º Grupamento de Bombeiros Militar (Itaperuna-RJ) que atua no Destacamento 3/21 situado no município de Italva, no Noroeste Fluminense, após um acidente envolvendo um ônibus intermunicipal, na noite desta terça-feira (09). O coletivo fazia a linha de Itaperuna a Campos dos Goytacazes. De acordo com informações dos bombeiros, o veículo saiu da pista e despencou às margens Rodovia BR-356, altura da “Curva do Homero Correa”. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que chovia muito na ocasião, o que possivelmente teria feito com que o coletivo encostasse no barranco e saísse para o pasto. Receberam atendimentos cinco homens, quatro mulheres e uma adolescente. Os socorros foram prestados pelo Pronto Socorro do município e os bombeiros.