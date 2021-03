A dupla foi autuada na 144ª DP por posse e uso de entorpecentes. Foto: divulgação

Por Lili Bustilho

Publicado 10/03/2021 15:06

BOM JESUS DO ITABPOANA - Um detento de 32 anos foi surpreendido com drogas no Lago José Neves, conhecido como Laguinho, no Parque do Trevo, em Bom Jesus do Itabapoana, no Noroeste Fluminense. Policiais do 29º Batalhão de Polícia Militar (Itaperuna-RJ) que atuam na 2ª Cia intensificaram a abordagem em veículos de transporte público de passageiros, na Avenida Geraldo Magela. O suspeito foi revistado e com ele os agentes encontraram um tablete de maconha e certa quantidade de cocaína. O detento é beneficiado pela conhecida “saidinha” e existe restrição de distância do sistema prisional. Na mesma diligência outro homem foi abordado com dois sacolés de cocaína e três cigarros de maconha. A dupla foi autuada na 144ª DP por posse e uso de entorpecentes, ouvida e liberada.