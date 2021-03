Não precisa agendar previamente e é necessário levar o cartão de vacinas, cartão do município e cartão do SUS. Foto: divulgação/PMVS

Por Lili Bustilho

Publicado 10/03/2021 18:00

VARRE-SAI - Idosos a partir de 75 anos fazem parte do atual público-alvo da campanha de imunização contra a covid-19, em Varre-Sai, no Noroeste Fluminense. A Prefeitura por meio da Secretaria Municipal de Saúde, ampliou a faixa etária dos beneficiados pela vacinação.



Até o momento, o município recebeu 720 doses de vacinas contra a Covid-19 e foram aplicadas 519 vacinas. Sendo imunizados 241 profissionais de Saúde e 278 idosos, a partir de 75 anos. Desse total, alguns já receberam a segunda dose. A vacinação acontece das 8 às 14 horas, na sala de vacinas do Centro de Saúde Dr. Cícero Brugger de Oliveira Machado. Não precisa agendar previamente e é necessário levar o cartão de vacinas, cartão do município e cartão do SUS.



“A gente receberá um novo lote de vacinas amanhã que serão aplicadas nas pessoas a partir de 75 anos. Lembrando que quanto mais diminui a idade, mais aumenta o número de pessoas. Nós estamos com a esperança de começar a vacinar as pessoas abaixo de 75 anos, talvez na próxima semana. E os idosos resistentes que não se vacinaram, estão sendo procurados e aconselhados a se vacinarem”, afirmou o Dr. Silvestre Gorini.

Varre-Sai vacina idosos a partir de 75 anos contra a Covid-19. Foto: divulgação/PMVS

