Por Lili Bustilho

Publicado 14/03/2021 11:32

A 21ª edição do Mapa de Risco da Covid-19 mostra que o Noroeste Fluminense se encontra em risco alto (bandeira vermelha). A análise compara a semana epidemiológica 08 (de 21 a 27 de fevereiro) com a 06 (07 a 13 de fevereiro) de 2021. A maior cidade da região com cerca de 104 mil habitantes regista mais de 20% da população já tendo sido infectada pelo "novo coronavírus". Duas cidades da Região, sendo Miracema Santo Antônio de Pádua decretaram toque de recolher devido ao avanço dos casos da doença. Cada bandeira representa um nível de risco e um conjunto de recomendações de isolamento social, que variam entre as cores roxa (risco muito alto), vermelha (risco alto), laranja (risco moderado), amarela (risco baixo) e verde (risco muito baixo).

As regiões Centro-Sul e Metropolitana também estão classificadas com risco alto (bandeira vermelha), e as regiões Médio Paraíba e Norte estão classificadas com risco moderado (bandeira laranja). As demais regiões foram classificadas em risco baixo (bandeira amarela), conforme mapa de risco da Covid-19.Enfrentamento à Covid-19 - A Secretaria de Estado de Saúde (SES) informa que, até o momento, recebeu do Ministério da Saúde (MS) 1.866.120 doses da vacina contra a Covid-19, sendo 1.485.120 da CoronavaVac e 381 mil da Oxford/AstraZeneca. Até esta quinta-feira (11/03), foram distribuídas 1.559.790 doses. As vacinas que estão armazenadas na Coordenação Geral de Armazenamento (CGA) vão garantir o esquema vacinal, e serão destinadas aos municípios a tempo da aplicação da segunda dose.Balanço vacinação - A Secretaria de Estado de Saúde (SES) informa que, até as 9h desta sexta-feira (12/03), 92 municípios registraram 734.700 pessoas imunizadas com a 1ª dose contra a Covid-19. Destas, 203.413 já receberam a 2ª dose. O balanço foi realizado por meio de busca ativa, a partir da gerência de Imunização da Vigilância Epidemiológica da Subsecretaria de Vigilância em Saúde, junto às coordenações/gerências de imunização dos 92 municípios do estado. O balanço é atualizado diariamente e pode ser acompanhado pelo Portal Covid ( https://vacinacaocovid19.saude.rj.gov.br/vacinometro ).