Adolescente teria plantado um pé de maconha no quintal de um terreno baldio ao lado da sua casa. Foto: divulgação

Por Lili Bustilho

Publicado 15/03/2021 14:00

SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA - Um adolescente de 17 anos foi apreendido por fato análogo ao tráfico de drogas, no bairro Cehab, em Santo Antônio de Pádua, no Noroeste Fluminense. Policiais do 36º BPM (Santo Antônio de Pádua) que atuam na 1ª Cia foram à Rua Romualdo Nunes de Souza verificar informação sobre o comércio de entorpecentes. Durante diligências em um terreno baldio ao lado da residência do suspeito foi encontrado um pé de maconha. Ao perceber que foi descoberto pelos militares, o jovem teria autorizado a entrada dos agentes em sua casa onde foram apreendidos uma pedra de pasta base de cocaína (48,50 g),l; uma pedra de crack (64,50 g); um cigarro de maconha (0,50 g), uma balança de precisão; material para embalar entorpecente e R$ 87. O caso foi apresentado à 136ª DP onde o infrator foi autuado com base no fato análogo ao artigo 33 da Lei 11.343/06 ficando à disposição da Polícia Civil para as medidas necessárias.