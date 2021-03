Por Lili Bustilho

Publicado 15/03/2021 16:00

ITAPERUNA - A pandemia da Covid-19 trouxe a necessidade de adaptação para a prática de atividades físicas não pararem e a maneira virtual foi uma das ferramentas utilizadas para geração de conteúdos nas redes sociais. Em Itaperuna, no Noroeste Fluminense, uma das medidas de restrições tomadas com o novo decreto municipal foi o fechamento do Centro Poliesportivo para ter conter a propagação da Covid-19, com isso a alternativa da Prefeitura por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, foi lançar um projeto com a divulgação de vídeos com aulas de atividades rítmicas, Ballet, condicionamento físico e aulas de Tae bo.De acordo com José Maria Guimarães, secretário Municipal de Esporte e Lazer, o prefeito Alfredo Paulo Marques Rodrigues, o Alfredão, solicitou empenho da equipe na busca por alternativas de trabalho, durante o período de restrições. “O prefeito Alfredão pediu empenho máximo e nós conversamos com a equipe, que aceitou o desafio imediatamente. Temos um planejamento que contempla atividades no Centro Poliesportivo durante todo o ano, mas, nos vimos diante do problema da pandemia. Então, começamos o trabalho de produção de vídeos com nossos professores e, brevemente, vamos disponibilizar essas aulas nas redes sociais”, informa o secretário.As aulas de atividades físicas online serão disponibilizadas nas redes sociais da Prefeitura de Itaperuna (endereços abaixo), com atividades rítmicas, Ballet, condicionamento físico e aulas de Tae bo.Atividades rítmicas visam trabalhar as práticas da cultura corporal de movimento, verdadeira comunicação entre gestos, posturas e ritmo. Essas atividades se estabelecem em códigos simbólicos, experenciando a vivência de cada indivíduo.Professores: Carlinhos Lemos, Jhonatas Ferreira, Ana Késia Gonçalves e Tateani TorresGênero de dança que requer muita prática e exige muita disciplina dos adeptos. Praticado nos quatro cantos do globo terrestre, dialogando com culturas diversas e múltiplas sociedades, encanta o público com suas técnicas e coreografias.Professora: Fernanda TostesPrima por uma rotina de exercícios, que visam o condicionamento físico, melhorando a qualidade de vida para os praticantes. Contrário ao sedentarismo, trabalha para alcançar o aperfeiçoamento de quesitos físicos, resistência muscular, cardiorrespiratória e flexibilidade.Professores: Alexandre Crisóstomo (Manelzinho), Ana Késia Gonçalves e Tateani Torres.Essa prática consiste em misturar ginástica aeróbica com movimentos de artes marciais, dentre eles, o Boxe, Taekwondo e Karatê, trabalhando a força funcional em busca de melhorar a resistência. Prática esportiva que contribui para melhorar a agilidade, flexibilidade, bem como o alívio ocasionado pelo estresse do dia a dia.Professora: Renata SoaresFacebook: https://www.facebook.com/prefeitura.itaperuna Instagram: https://www.instagram.com/prefeitura.itaperuna/ Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCbLved2sbD5v9IlvQdcspsQ Segundo o secretário José Maria Guimarães, a partir de segunda-feira, 15, a programação deverá estar ajustada e, logo em seguida, as aulas serão disponibilizadas.