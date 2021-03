Homem é preso por tráfico de drogas durante ação do 29º BPM de Itaperuna, no Noroeste Fluminense. Foto: divulgação

Por Lili Bustilho

Publicado 15/03/2021 17:00

ITAPERUNA - Um homem de 27 anos foi preso em flagrante por tráfico de drogas, no bairro Frigorífico, em Itaperuna, no Noroeste Fluminense. Policiais do 29º Batalhão de Polícia Militar (Itaperuna-RJ) que atuam na 1ª Cia abordaram o rapaz sendo encontrado com ele quatro pinos (tipo tubarão) de cocaína. Em seguida, o suspeito acompanhou os militares até sua residência localizada na Avenida Zoelo Sola. No imóvel, durante buscas, foram apreendidos 40 papelotes de cocaína, aparelho celular, R$ 25, mais 32 pinos (tipo tubão) da mesma substância. O envolvido foi autuado na 143ª DP com base no artigo 33 da Lei 11.343/06 e aguardava ser apresentado em uma audiência de custódia para depois possivelmente ser encaminhado ao sistema prisional onde ficará à disposição da justiça.