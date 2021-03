Bom Jesus do Itabapoana: Adolescente é apreendido após tentar furtar agência bancária. Foto: divulgação

Por Lili Bustilho

Publicado 15/03/2021 18:29

BOM JESUS DO ITABAPOANA - Um jovem de 17 anos foi apreendido por tentativa de furto, no Centro de Bom Jesus do Itabapoana, no Noroeste Fluminense. Policiais do 29° BPM (Itaperuna-RJ) que atuam na 2ª Cia foram à Rua Doutor Abreu de Lima verificar a existência de muita fumaça no interior de uma agência bancária. As equipes isolaram o local, entraram no estabelecimento e localizaram o suspeito sendo encontrado uma touca ninja; luvas cirúrgicas e grampos que seriam possivelmente usados para abertura de portas. O caso foi apresentado à 144ª DP e depois a Central de Flagrantes na 143ª DP. O envolvido foi autuado por fato análogo ao artigo 155, parágrafo 4° c/CC artigo 14 do Código Penal ficando aprendido à disposição da Polícia Civil para as outras medidas necessárias. Veja o vídeo.