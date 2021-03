Bom Jesus do Itabapoana: Dupla é presa com drogas, arma e munições durante ação do 29º BPM. Foto: divulgação

Por Lili Bustilho

Publicado 16/03/2021 16:00

BOM JESUS DO ITABAPOANA - Dois homens - 25 e 26 anos - foram presos em flagrante por porte ilegal de arma de fogo e posse de droga para uso próprio, no bairro Santa Rosa, em Bom Jesus do Itabapoana, no Noroeste Fluminense. Policiais do 29º Batalhão de Polícia Militar (Itaperuna-RJ) que atuam na 2ª Cia durante uma ação na Rua Maria Augusta de Assis abordaram o suspeito mais velho sendo encontrado na cintura dele um revólver da marca Taurus de calibre 32, 11 munições intactas e outra deflagrada. Dando sequência aos trabalhos, os policiais fizeram buscas nas residências dos dois envolvidos. Em uma casa foi apreendida uma pedra de crack e na outra maconha. O homem mais novo foi revistado e com ele os militares encontraram R$ 177. Na 144ª DP, a dupla foi autuada no Estatuto do Desarmamento e por posse de droga para uso próprio, ouvida e liberada.