O município está na fase vermelha do mapa de risco da Covid-19 assim como toda a Região. Foto: divulgação

Por Lili Bustilho

Publicado 16/03/2021 11:55

A cidade de Itaperuna, no Noroeste Fluminense, conta com um canal para que os moradores possam denunciar aglomerações, festas clandestinas, entre outras situações que contrariam os protocolos de contenção da Covid-19. O município está na fase vermelha do mapa de risco da Covid-19 assim como toda a Região.



De acordo com a prefeitura, as denúncias podem ser feitas anonimamente pelos telefones da Guarda Civil Municipal 153 ou (22) 3824-6606. Para fiscalizar todos os pontos da cidade e dos distritos, o poder executivo municipal destaca que conta com o trabalho da Vigilância Sanitária e o apoio da Guarda Municipal e da Polícia Militar.

"Presenciou festas clandestinas ou estabelecimentos descumprindo as regras sanitárias? Denuncie! A sua participação é fundamental na luta contra o coronavírus. A pandemia da Covid-19 não acabou. Por isso, a Prefeitura de Itaperuna pede à população que evite sair de casa. Precisou? Use a máscara", cita o comunicado.