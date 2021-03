Miracema: Adolescente é apreendido com mais de 200 buchas de maconha durante ação do 36° BPM. Foto: divulgação

Por Lili Bustilho

Publicado 18/03/2021 11:36

MIRACEMA - Um adolescente de 15 anos foi apreendido por fato análogo ao tráfico de drogas, em Miracema, no Noroeste Fluminense. Policiais do 36° BPM (Santo Antônio de Pádua) foram verificar a informação sobre uma pessoa que iria transportar grande quantidade de drogas até o Morro do Cruzeiro. Os agentes montaram um cerco policial em pontos estratégicos e interceptaram um táxi, modelo Fiesta com o jovem como passageiro. Com ele foi encontrado uma mochila com roupa e uma sacola com 208 buchas de maconha e no bolso do suspeito R$ 94. O fato foi apresentado à 137ª DP sendo o menor infrator autuado por fato análogo ao artigo 33 da Lei 11.343/06. Ele permaneceu apreendido aguardando apresentação ao Ministério Público e durante o registro da ocorrência foi acompanhado por sua mãe. O motorista foi liberado após prestar depoimento.