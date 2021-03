Mais de 20% da população já foi infectada pela Covid-19 em Itaperuna, no Noroeste Fluminense. Foto: reprodução internet

Por Lili Bustilho

Publicado 18/03/2021 12:12

ITAPERUNA - Uma senhora de 82 anos, moradora do distrito de Boa Ventura, em Itaperuna, no Noroeste Fluminense, faleceu no final da noite desta quarta-feira, 17, em decorrência de possíveis complicações do "novo coronavírus". De acordo com familiares da vítima que era muito querida na localidade onde mora, ela teria passado mal no fim de semana sendo levada ao Posto de Urgência da Covid-19. A idosa teve seu quadro clínico agravado tendo que ser transferida para a UTI que recebe pacientes da Região com quadros graves da doença, no Hospital São Vicente de Paulo, em Bom Jesus do Itabapoana. A Secretaria Municipal de Saúde ainda não tinha sido notificada sobre essa morte até o fechamento desta reportagem.

Dados do boletim epidemiológico de Itaperuna, no Noroeste Fluminense, apontam que desde o início da pandemia até último dia 17 de março, foram 23.228 pessoas infectadas no município. Levantamento contabiliza 148 novos casos e 141 novos testes realizados. Em relação aos pacientes recuperados são 22.889 lutas vencidas e 191 pacientes confirmadas pela SMS motivadas pela Covid-19.



Estão suspensos os cadastros virtuais disponibilizados através de formulários do google no site oficial da Prefeitura. A imunização de idosos de 78 anos ou mais ocorre das 9h às 14h, em todas as Unidades Básicas de Saúde. Para se imunizar, é necessário levar documento de identidade, CPF e Cartão Nacional do SUS ou comprovante de residência.



A maior cidade do Noroeste Fluminense contava com 103.224 habitantes, segundo dados do último censo. O que significa mais de 20% da população já foi infectada pelo "novo coronavírus".