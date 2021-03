Italva registra um possível pico no número de casos da Covid-19 desde o início da pandemia e autoridades da saúde pública municipal pedem a colaboração da população no combate à doença. Foto: reprodução internet

Por Lili Bustilho

Publicado 18/03/2021 12:15 | Atualizado 18/03/2021 12:33

ITALVA - O município de Italva, no Noroeste Fluminense, registra nesta sexta-feira, 18, o possível número recorde neste ano de casos ativos da Covid-19 com a marca de 60 pacientes com a doença no momento. Há ainda 54 suspeitas na cidade, de acordo com dados atualizados com exclusividade pelo DIA, no final desta manhã. Ao total 987 moradores contraíram o " novo coronavírus", sendo 508 mulheres e 473 homens. Dezesseis pacientes morreram em decorrência de complicações da doença. Foram 907 lutas vencidas até o momento. O DIA fez contato com o médico Dr. Marlon Linhares Gonçalves, diretor clínico do Pronto Socorro Municipal Mário Pena Filho, que fez um apelo à população italvense. O número de casos ativos divulgado pelo médico na gravação às 9h subiu com mais uma confirmação após uma hora de enviado à nossa reportagem. Continua após o vídeo.

A prefeitura informa que os óbitos só são contabilizados pela Secretaria Estadual de Saúde apos a confirmação da causa da morte. Este tramite pode demorar alguns dias. Em uma publicação nas redes sociais oficiais, o município chama a população para o combate intenso à propagação da doença. Confira na íntegra a nota: "URGENTE! PRECISAMOS DE VOCÊ! A cidade de Italva ainda enfrenta a batalha diária contra a COVID-19. Com os novos dados que recebemos hoje, alcançamos o recorde de casos ativos em 2021 no nosso Município. Estamos em uma fase crítica do enfrentamento e não contamos com NENHUM leito de UTI disponível no noroeste Fluminense. Precisamos da ajuda de todos mais do que nunca. Mais do que nunca precisamos que você Faça a sua parte. Conscientize amigos e família. Só sairemos dessa juntos."