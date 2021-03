De Bonsucesso (RJ) para Itaperuna: um evadido capturado e um preso por tráfico de drogas. Foto: reprodução internet

Por Lili Bustilho

Publicado 18/03/2021 12:43

ITAPERUNA - Dois homens - 26 e 27 anos - foram presos durante ação policial no bairro Vale do Sol, em Itaperuna, no Noroeste Fluminense. Policiais do 29° BPM (Itaperuna-RJ) foram verificar informações sobre certa quantidade de material entorpecente escondido em uma residência onde moram o suspeito de 26 com a esposa de 28 anos. De acordo com a Polícia, após buscas no imóvel do casal que teriam sido autorizadas pelo rapaz foi apreendido um tablete (tipo mariola) de maconha com as inscrições "Nova Holanda a braba R$ 50" fazendo também menção a uma facção criminosa; além de três buchas da mesma substância; sete celulares; R$ 654 e vasto material para embalar droga.

Dando continuidade nas diligências, na casa ao lado estava a companheira do envolvido que teria permitido a entrada dos militares sendo encontrada uma lata de cor rosa com duas cargas de cocaína guardadas em cima de uma estante totalizando 28 pinos de cocaína (tipo tubão). Dentro da residência também estava outro jovem de 27 anos.

Publicidade

Já na garagem um terceiro homem de 36 anos foi localizado no interior de um veículo Toyota/Corola de cor preta. Ele teria informado aos agentes que trabalha como motorista de aplicativo e conhecia a dupla sendo que teria encontrado um deles no bairro Bonsucesso, no Rio de Janeiro. Ainda de acordo com o possível condutor do automóvel seu trajeto seria da capital para Bom Jesus do Itabapoana com o objetivo de fazer um orçamento de mão de obra como pedreiro no imóvel de um conhecido. Na ocasião, o mais velho da dupla teria pedido uma carona além de ter ligado para o outro colega que também embarcou e seguiu na viagem. A latinha apreendida teria sido entregue pelo marido para que a esposa guardasse o objeto por algumas horas.

O fato foi apresentado à 143ª DP onde o primeiro abordado teria sido autuado com base no artigo 33 da Lei 11.343/06 sendo sua companheira e o motorista ouvidos como testemunhas e liberados. O outro rapaz foi preso por ser considerado evadido do sistema prisional. Após perícia o material entorpecente resultou em 63,48g de cocaína e 22,17g de maconha. A dupla ficou presa à disposição da Polícia Civil para as demais medidas e necessárias.