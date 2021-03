O programa Patrulha Maria da Penha do 29º BPM atende pelo número (022) 99267-0646, tanto por WhatsApp como ligação convencional, de segunda a sábado, de 08:00 às 18:00h. Foto: divulgação

Por Lili Bustilho

Publicado 18/03/2021 16:00

Quando se fala em Polícia Militar, na maioria das vezes o que vem à mente é patrulhamento, prisões, operações. No entanto, nesta semana, o 29° BPM, situado em Itaperuna, no Noroeste Fluminense, realizou mais uma ação diferente, sendo com distribuição de cestas básicas, em prol de mulheres vítimas de violência doméstica, que passam geralmente por dificuldades já que algumas dependiam financeiramente dos seus agressores; essa situação pode ter sido agravada ainda mais por causa da pandemia da Covid-19 que gerou desemprego em alguns casos no país. Uma equipe de militares da Patrulha Maria da Penha, intitulada "Os Guardiões da Vida", da referida Unidade Policial (UP), na manhã desta quinta-feira (18/03) esteve no Rio de Janeiro para buscar a segunda remessa com mais 36 cestas - de um total de 62 doadas ao Programa. Esses novos mantimentos foram ofertados pela Secretaria Nacional de Políticas para Mulheres e serão distribuídos durante as próximas semanas.

A ação conta também com a parceria da ASSERJ (Assessoria de Supermercados do Estado do Rio de Janeiro) que doou 26 cestas no primeiro momento - sendo que 21 já foram entregues e durante essa semana mais 5 serão distribuídas - às assistidas de toda área de atuação do 29º BPM que abrange nove cidades e seus distritos. Em cada uma destas localidades a estimativa é de que pelo menos duas mulheres recebam os gêneros alimentícios. Muitas das assistidas possuem filhos pequenos.

O programa Patrulha Maria da Penha do 29° BPM atende pelo número (022) 99267-0646, tanto por WhatsApp como ligação convencional, de segunda a sábado, de 08:00 às 18:00h. Todos os anos, desde a implementação do Programa da corporação situada em Itaperuna, são distribuídas essas cestas através de doações de vários grupos que apoiam esse projeto.

Em nota, a PM destaca que "Não há nada mais gratificante que receber um sorriso de agradecimento. Conte sempre com a Patrulha Maria da Penha-Guardiões da Vida. O ato proporciona um pouco de alegria e esperança.".

O 29° BPM é comandado pelo tenente-coronel PM Cruz desde 15 de abril de 2020. O batalhão abrange os municípios de Bom Jesus do Itabapoana, Cardoso Moreira, Italva, Itaperuna, Laje do Muriaé, Natividade, Porciúncula, São José de Ubá e Varre-Sai e seus distritos.