Noroeste Fluminense recebe cerca de 4,6 mil novas doses da CoronaVac; veja lista por cidade. Foto: divulgação

Por Lili Bustilho

Publicado 19/03/2021 07:38

A oitava etapa de entrega de imunizantes foi concluída nesta quinta-feira (18), com a distribuição de 4.620 novas doses da vacina contra a Covid-19 aos 13 municípios do Noroeste Fluminense, o que deve ampliar o atendimento aos idosos com idade inferior aos 77 anos.



A Secretaria Estadual de Saúde (SES), esclarece que a definição dos grupos prioritários para a primeira fase da vacinação contra a Covid-19 foi estabelecida pelo Programa Nacional de Imunização (PNI), por meio de decisões tomadas por comissão tripartite. O Estado segue a recomendação do Ministério da Saúde, repassando as orientações aos municípios. Neste primeiro momento, foi definido um grupo prioritário composto por:



– Profissionais da saúde que atuam na linha de frente no combate à Covid-19 e na vacinação;

– Pessoas com 60 anos ou mais vivendo em abrigos ou asilos;

– Pessoas maiores de 18 anos com deficiência institucionalizadas;

– Trabalhadores dessas instituições;

– Povos indígenas vivendo em terras indígenas;

– Idosos a partir de 75 anos.





Veja o quantitativo de vacina recebido cada município do Noroeste Fluminense neste 8º lote (Dados SES):

Aperibé: 170

Bom Jesus do Itabapoana: 550

Cambuci: 230

Italva: 230

Itaocara: 380

Itaperuna: 1.300

Laje do Muriaé: 110

Miracema: 360

Natividade:230

Porciúncula: 230

Santo Antônio de Pádua: 580

São José de Ubá: 130

Varre-Sai: 120