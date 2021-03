Porciúncula: Promoção Social inicia distribuição de senhas para ajuda às famílias atingidas pela enchente. Foto: divulgação/PMP

Por Lili Bustilho

Publicado 22/03/2021 09:30

PORCIÚNCULA - Um mês após a maior enchente de Porciúncula, no Noroeste Fluminense, que afetou mais de oito mil pessoas no município, a equipe da Secretaria Municipal de Promoção Social se prepara para a distribuição do cestas básicas enviadas pelo Governo Estadual.

Conforme pedido do prefeito Leonardo Paes Barreto Coutinho ao secretário de Estado de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos Bruno Dauaire durante sua visita nos dias de calamidade, o município recebeu duas mil cestas básicas, dois mil colchões e 873 frascos de álcool em gel a serem distribuídos à população atingida. O secretário se comprometeu ainda a enviar material de limpeza, o que deve ocorrer em breve.

Para melhor atender a todos, a equipe da pasta já está nas ruas distribuindo senhas nas casas atingidas pela enchente, com o dia e a hora para entrega do material, que inicia a partir de segunda-feira, 22, na quadra Ivon Mansur. O trabalho será mais lento em função da pandemia. “O número de atendimento por hora será reduzido em respeito às normas de proteção contra o coronavírus, mas todas as famílias atingidas serão visitadas e atendidas”, explica Antonieta Correa, secretária municipal de Promoção Social.

Antonieta Correa pede que as pessoas aguardem a visita da equipe. “Temos um trabalho muito sério aqui, inclusive de levantamento dos atingidos em cada rua. Todos têm direitos iguais. Não é possível atender todo mundo no mesmo momento, mas, com paciência e respeito ao momento, vamos conseguir chegar a todos”.

Para mais esclarecimentos, entre em contato com o CRAS (3842-1211) ou com a Secretaria de Promoção Social (3842-1814 e 3842-9095).