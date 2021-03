Itaperuna deve publicar novo decreto na próxima segunda-feira para intensificar o combate à Covid-19. Foto: reprodução internet

Por Lili Bustilho

Publicado 20/03/2021 09:31

ITAPERUNA - Diante das recomendações do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, por meio das 1ª e 2ª Promotorias de Justiça de Tutela Coletiva – Núcleo Itaperuna -, emitidas através da publicação oficial do órgão, e após reunião online com os prefeitos dos municípios do Noroeste Fluminense, a Prefeitura de Itaperuna informa que está analisando as medidas recomendadas e que na próxima segunda-feira, dia 22 de março, publicará o Decreto Oficial com as determinações legais a serem aplicadas no município nos próximos dias. A medida tem o objetivo de combater a proliferação do "novo coronavírus" e estabilizar os setores da saúde, que vem sofrendo apesar das ações vigentes. A Prefeitura reforça o pedido de atenção total ao cidadão, de preservação da vida e de apoio ao emprego de todos.

Em nota o município destaca que "Neste momento, a região Noroeste Fluminense passa por um momento delicado com o avanço no número de pessoas infectadas pelo Coronavírus. Pacientes na fila de espera por um leito já é uma realidade. Por isso, na manhã de sexta-feira, 19 de março, após reunião com o Ministério Público e prefeitos e representantes das demais cidades que compõem a região, iremos adotar, de maneira conjunta, medidas mais adequadas para este período, seguindo as recomendações do MP para conter a curva de infecção. Sabemos que serão dias difíceis, mas a medida é para que não percamos o controle sobre a doença. Precisamos do apoio de todos os setores da sociedade e, sobretudo, da população para sairmos desta situação o quanto antes. Contamos com a compreensão e colaboração de todos. Na segunda-feira, 22 de março, emitiremos um novo decreto para informar aos itaperunenses a conduta que seguiremos nos próximos dias".