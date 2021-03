Itaperuna realiza vacinação de idosos de 75 anos ou mais a partir desta terça (23). Foto: reprodução internet

Por Lili Bustilho

Publicado 22/03/2021 17:00

ITAPERUNA - Idosos de 75 anos ou mais, moradores de Itaperuna, no Noroeste Fluminense, serão imunizados a partir desta terça-feira, 23 de março, das 9h às 14h, em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS).



Para ser vacinado, é necessário levar documento de identidade, CPF e Cartão Nacional do SUS ou comprovante de residência.



O poder executivo municipal destaca em suas notas que "A pandemia da Covid-19 não acabou. Por isso, a Prefeitura de Itaperuna pede à população que evite sair de casa. Precisou? Use a máscara. Não é só por um. É por todos!" .