O fato foi apresentado à 136ª DP. Foto: divulgação

Por Lili Bustilho

Publicado 22/03/2021 12:24

SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA - Quatrocentos e três pinos de cocaína foram apreendidos, no bairro Tavares, em Santo Antônio de Pádua, no Noroeste Fluminense. Um jovem de 21 anos foi detido. Policiais do 36° BPM que atuam no Serviço de Inteligência (P2) e Patrulhamento Tático Móvel (Patamo) da 1ª Cia foram à Rua São João Batista verificar denúncias ligadas ao tráfico e encontraram um esconderijo de drogas de uma possível facção criminosa da região. Em um cômodo abandonado - possivelmente invadido pelos traficantes - nos fundos de um imóvel particular situado em um beco foram apreendidos 403 pinos de cocaína (cerca de 400 gramas); uma balança de precisão; uma pedra de pasta base de cocaína (aproximadamente 200 gramas), vários pinos vazios e várias etiquetas para embalar o material entorpecente. O suposto dono da droga foi localizado a quase 40 metros do local. A cocaína teria sido preparada para a venda e guardada para o comércio em outro momento. O fato foi apresentado à 136ª DP. O rapaz prestou depoimento e foi liberado. Um inquérito policial será instaurado para investigar o caso.