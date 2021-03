Santo Antônio de Pádua: Quinteto para na delegacia após apreensão de mais de 80 pinos de cocaína. Foto: divulgação

Por Lili Bustilho

Publicado 22/03/2021 16:00

SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA - Oitenta e dois pinos de cocaína foram apreendidos, no bairro Farol, em Santo Antônio de Pádua, no Noroeste Fluminense. Policiais do 36° BPM foram à Rua José Homem da Costa verificar informações sobre um homem comercializando entorpecentes. Durante abordagem a um rapaz de 26 anos foram encontrados 82 pinos de cocaína (78,86g). Quatro pessoas de 15, 16, 18 e 20 anos que estavam junto com o suspeito foram detidas e o fato apresentado à 136ª DP. O quinteto foi ouvido e liberado após prestar depoimento. Os dois adolescentes estiveram acompanhados por suas mães.