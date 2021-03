Informações anônimas que levem a Polícia ao desfecho deste crime podem ser passadas ao Disque Denúncia Noroeste pelo WhatsApp (22) 9.9980-1177. O anonimato é garantido. O sigilo é absoluto. Foto: Jorge LUiz online

Por Lili Bustilho

Publicado 22/03/2021 13:12

ITAPERUNA - O Disque Denúncia Noroeste busca informações que ajudem a Polícia a desvendar o homicídio de um homem de 37 anos, na Rua Francisco Freitas, no bairro Guaritá, em Itaperuna, no Noroeste Fluminense. A vítima foi surpreendida neste domingo (21) sendo atingida por disparos de arma de fogo.



De acordo com populares, o atirador vestia moletom de cor preta e fugiu em uma moto de cor preta. PMs fizeram várias buscas, mas nenhum suspeito havia sido localizado até o fechamento desta reportagem. Na cena do crime foram recolhidas munições deflagradas de pistola calibre 380. Após ter sido realizada perícia, o corpo foi removido no rabecão dos bombeiros ao Instituto Médico Legal (IML). O homicídio provocado por disparos de arma de fogo foi registrado na 143ª DP onde está sendo investigado. Informações anônimas que levem a Polícia ao desfecho deste crime podem ser passadas ao Disque Denúncia Noroeste pelo WhatsApp (22) 9.9980-1177. O anonimato é garantido. O sigilo é absoluto.