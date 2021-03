Santo Antônio de Pádua: Bebê de 10 meses morre após cair da sacada de um prédio Foto: reprodução internet

Por Lili Bustilho

Publicado 22/03/2021 13:18

Santo Antônio de Pádua - Um bebê de 10 meses morreu após cair do terceiro andar de um prédio em São Pedro de Alcântara, distrito de Santo Antônio de Pádua, no Noroeste Fluminense, neste domingo (21). De acordo com policiais do 36ª Batalhão da Polícia Militar, a mãe do menino teria recebido uma ligação e recebido a notícia de que a ex-sogra havia falecido, nesse momento, enquanto ela estava distraída, a criança teria engatinhado até a sacada e caído de uma escada em construção, sem proteção. A criança foi socorrida por uma tia e levado ao hospital de Pirapetinga, cidade mineira que faz divisa com Pádua, mas a vítima não resistiu. A Polícia Civil informou que o local da queda estava em construção e ainda não tinha uma proteção, e que a queda seria de aproximadamente 6 metros. A Polícia Militar de Minas Gerais também foi acionada pelo hospital após a chegada da criança e a tragédia foi registrada na 136ª Delegacia de Polícia de Pádua como morte acidental.