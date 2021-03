Italva: Vacinação contra a Covid-19 alcança nova faixa etária; confira detalhes. Foto: reprodução internet

Por Lili Bustilho

Publicado 23/03/2021 08:30

ITALVA - Idosos de 76 e 77 anos, moradores de Italva, no Noroeste Fluminense, serão imunizados contra o "novo coronavirus" a partir desta terça-feira (23/03). Para serem vacinadas, as pessoas do público-alvo deverão procurar os PSFs do seu bairro das 9h às 15h levando o documento de identidade e a carteira municipal de saúde. No bairro Morro Grande a vacinação acontecera no espaço da terceira idade. As pessoas do público-alvo acamadas ou com dificuldade de locomoção devem entrar em contato com o telefone: 22 99777-9703.





De acordo com o vacinômetro da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), a cidade vacinou 877 pessoas. Dados do último boletim epidemiológico municipal, apontam que do início da pandemia até O dia 22 de março, foram confirmados 994 casos da Covid-19; 16 pessoas morreram em decorrência de complicações da doença e 907 lutas foram vencidas. Há 66 casos suspeitos e 71 ativos.



Confira a distribuição por bairros:

Distribuição por bairros. oto: divulgação/PMI

