Dupla é presa em carro com placa de Itaperuna transportando mais de 30 quilos de cocaína em Muriaé (MG). Foto: Rádio Muriaé FM

Por Lili Bustilho

Publicado 23/03/2021 15:49 | Atualizado 23/03/2021 16:07

ITAPERUNA - Dois ocupantes - 29 e 35 anos - de um veículo Fiat modelo Mobi de cor branca, placa de Itaperuna, no Noroeste Fluminense, foram abordados pela Polícia Rodoviária Federal, na noite desta segunda-feira, 23, às margens da Rodovia BR-116, em Muriaé (MG). Os dois suspeitos disseram que trabalham para uma empresa de engenharia, inclusive, um deles estava uniformizado. Nervosos, ambos deram declarações contraditórias sobre a viagem.

Em seguida, os militares fizeram uma fiscalização minuciosa no automóvel. Durante buscas, no painel do carro, foi encontrada a substância. O motorista contou que receberia R$ 2 mil para levar o material do Rio de Janeiro para Campos dos Goytacazes. Disse ainda que era lidocaína (anestésico). Laudo pericial apontou 31 quilos de cocaína. Os envolvidos foram apresentados à Delegacia de Polícia Civil junto com o entorpecente. O carro foi removido a um pátio credenciado do Detran.