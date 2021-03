Em Itaperuna, policiais do 29º BPM impedem homicídio e apreendem pistola com munições. Foto: divulgação

Por O Dia

Publicado 24/03/2021 07:23 | Atualizado 24/03/2021 07:26

ITAPERUNA - Uma pistola calibre 9mm com dez munições que possivelmente seria usada em um assassinato foi apreendida bairro Cidade Nova, em Itaperuna, no Noroeste Fluminense. De acordo com levantamento de informações feitos pelo 29º BPM i (Itaperuna-RJ), moradores do bairro Surubi pretendiam matar uma pessoa na parte alta do bairro Cehab. Durante patrulhamento pela Rua Joaquim Martins da Silva, dois suspeitos foram vistos em uma moto Honda modelo Twister de cor vermelha. Foi dada ordem de parada, mas o piloto não obedeceu. A dupla passou por várias ruas e retornou ao bairro Surubi. Os dois abandonaram o veículo, foram para uma área de mata e não foram localizados até o fechamento desta reportagem. Além da motocicleta, os suspeitos abandonaram dois capacetes e a arma. O caso foi apresentado à 143ª DP onde será investigado pela Polícia Civil.