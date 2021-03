Cardoso Moreira: Ação conjunta com a Guarda Civil Municipal orienta comerciantes; confira as medidas em vigor contra à Covid-19. Foto: divulgação/PMCM

Por Lili Bustilho

Publicado 24/03/2021 12:00

CARDOSO MOREIRA - O aumento dos casos da Covid-19, agravado pela falta de leitos de UTI para a doença disponíveis no Noroeste Fluminense, ocasionou o "colapso" do sistema de saúde na Região. Diante dos fatos, atendendo às recomendações feitas pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) aos prefeitos, o município de Cardoso Moreira possui medidas mais restritivas como restrição no horário do funcionamento do comercio não essencial sendo das 08h às 17 horas de segunda a sexta e de 08h às 12h aos sábados; suspensão de atividades como academias; toque de recolher 23 horas e 05 horas.

O ato regulamentar determina ainda que bares, restaurantes, trailers ou qualquer espécie de estabelecimento que comercialize alimentos e bebidas funcione das 8h até às 18h, em atendimento presencial, sem a possibilidade de comercialização de bebidas alcóolicas para o consumo de bebidas no local e, de 18h às 23h, apenas em sistema de delivery. A Prefeitura realiza um trabalho de conscientização, junto aos comerciantes, para orientar sobre o novo decreto de combate ao "novo coronavírus". Uma ação conjunta, entre todas as secretarias, em parceria com a Guarda Civil Municipal (GCM) tem o objetivo de por meio da cooperação e apoio da população, vencer a guerra contra a pandemia.

vacinômetro - Município registra 864 pessoas vacinadas contra a doença até o dia 23 de março. A campanha de imunização alcançará nesta quinta-feira, 25, nova etapa sendo o público-alvo idosos com 75 anos ou mais. Esta fase da imunização será realizada no Ginásio Poliesportivo Nassib Assed, no Centro da cidade.

A vacinação das pessoas que tomarão a segunda dose nesta quinta-feira, também será no mesmo local. Continua sendo necessária a aquisição de senha, tanto para a primeira dose, quanto para a segunda. O objetivo é ajudar na organização da fila.

SENHA:

- Agora será necessário possuir uma senha para a vacinação.

- As senhas serão distribuídas às 7 horas do dia 25/03 (quinta-feira), no local de vacinação (GINÁSIO).

- Para a aquisição da senha não é necessário que o próprio idoso vá buscá-la, podendo ir alguém no lugar dele. Mas, é necessário levar a documentação obrigatória.

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS:

- Tanto para o momento da vacinação, quanto para a aquisição das senhas é OBRIGATÓRIO levar o cartão do SUS, CPF e comprovante de residência.



CONFIRA NA ÍNTEGRA O DECRETO nº 020, de 20 de março de 2021.

Geane Cordeiro Vincler, Prefeita do Município de Cardoso Moreira, no uso de

suas atribuições legais,

DECRETA

Art. 1º - Fica determinada a suspensão total das seguintes atividades:

I – Academias, estabelecimentos afins e a prática de esportes de qualquer

natureza, em espaços fechados, bem como proibidos também, a prática de

esportes coletivos em espaços abertos ou fechados;

II - Comércio à céu aberto, inclusive feiras livres e camelôs;

III – Clubes, quadras de esportes e áreas de lazer públicas ou privadas;

IV – De qualquer evento público ou privado;

V – Casas noturnas e congêneres; de março.

VI – Parques Municipais;

VII – aulas de forma presencial, devendo prosseguir a ministração apenas na

modalidade online.



Art. 2º - Fica determinado que o funcionamento de Salões de beleza, manicures,

pedicures, clínicas estéticas, consultórios odontológicos, escritórios de

advocacia, e similares ocorra apenas com horários previamente agendados, de

forma a evitar aglomerações dos clientes e funcionários no local, limitados a 50%

da ocupação máxima, atribuindo-se ao proprietário, gerente ou preposto a

responsabilidade por eventual fila externa;



Art. 3º - Fica determinada a suspensão parcial das atividades de bares,

restaurantes, trailers, foodtrucks, amarelinhos, carrinhos ou qualquer espécie de

estabelecimento que comercialize alimentos e bebidas, inclusive lojas de

conveniência localizadas em postos de gasolina, sendo permitida da seguinte

forma:

a) Funcionamento de 8h até às 18h, em atendimento presencial, sem a

possibilidade de comercialização de bebidas alcóolicas para o consumo de

bebidas no local e, de 18h às 23h, apenas em sistema de delivery, não sendo

permitida a entrega pessoal no local.

b) Fica restrito o horário de funcionamento do comércio não essencial, inclusive

bancos e casas lotéricas, que só poderão funcionar no horário compreendido

entre às 08 e às 17 horas de segunda a sexta e de 08h às 12h aos sábados, com

apenas 50% da capacidade de lotação, permanecendo fechado aos domingos,

adotando as competentes medidas sanitárias adequadas, tais como

distanciamento social e disponibilização de álcool, alem do uso obrigatório de

mascaras, atribuindo-se ao proprietário, gerente ou preposto a responsabilidade

por eventual fila externa.

c) Fica determinado que os estabelecimentos de comércio essencial

(supermercados e seus equiparados - padarias, açougues, mercados, meios de

transporte, pet shops, clínicas veterinárias – drogarias, farmácias) funcionem com

a lotação de até 50% da capacidade total, bem como adotem as medidas

sanitárias, especialmente no que tange ao distanciamento social adequado,

evitando qualquer tipo de filas e aglomerações em seu interior, atribuindo-se ao

proprietário, gerente ou preposto a responsabilidade por eventual fila externa.

d) Fica determinado à população a imposição de restrição de circulação de

pessoas nas vias Municipais, no qual todos deverão permanecer em suas

residências em período compreendido entre 23 horas e 05 horas, ressalvado o

deslocamento realizado, em caráter excepcional, para atender a eventual

necessidade de tratamento de saúde emergencial, atentando-se para as

seguintes situações:

d.1) Admitir o deslocamento individual realizado após às 23h, desde que

configurada a intenção de retorno à residência e seja realizado logo após o

término de jornada de trabalho regular.

d.2) Todos os estabelecimentos privados autorizados a funcionar deverão

encerrar as suas atividades às 22h, ressalvados os hospitais, clínicas

médicas e veterinárias, farmácias, postos de gasolina e funerárias.

d.3) As entregas realizadas por serviço de delivery poderão ser realizadas,

até às 23h, caso a ordem de serviço tenha sido comandada, por qualquer

meio registrável, até às 22h30min, ficando o estabelecimento autorizado a

funcionar exclusivamente para finalizar as referidas entregas.



Art. 4º - Fica determinada a suspensão parcial de atividades religiosas, tais como

cultos, missas e afins, tendo como lotação máxima o percentual de 30% da

capacidade total do estabelecimento.



Art. 5º - Em qualquer dos estabelecimentos nos quais estará permitido o

funcionamento, recebendo clientes de forma presencial, devem ser respeitadas

as medidas sanitárias cabíveis, dentre elas:

a) disponibilização de álcool em gel aos funcionários e clientes, de forma

visível;

b) a permissão de entrada apenas com a utilização de máscara

corretamente utilizada, encobrindo nariz e boca;

c) observância de 50% da capacidade máxima do estabelecimento;

d) a higienização/desinfecção constante do local;

e) os avisos impressos, afixados de forma visível, das medidas sanitárias

consistentes no distanciamento social, de não aglomeração no interior do

estabelecimento, bem como da obrigatoriedade de uso de máscara.



Art. 6º - Fica estipulado o uso obrigatório de máscaras de proteção facial,

podendo estas serem industriais ou não, em vias públicas e transportes públicos

coletivos, tais como ônibus, táxis e carros de aplicativos, sob pena das sanções

previstas neste decreto.



Art. 7º - Fica atribuída a sanção de multa de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais),

para aqueles que descumprirem as referidas determinações quanto ao toque de

recolher, uso de mascaras e distanciamento social, e que não se enquadrem nas

exceções tratadas neste decreto.



Art. 8º - Fica atribuída a sanção de multa, para os estabelecimentos comerciais,

que descumprirem as referidas determinações tratadas neste decreto, no

montante de R$ 1.500,00 (Um mil e quinhentos reais), além da perda do alvará

de funcionamento, sem prejuízo das demais sanções cíveis, administrativas e

criminais.



Art. 9º - Este Decreto entrará em vigorará entre a 0h de 22 de março de 2021 e

23h 59 min de 29 de março de 2021, revogando-se as disposições em contrário.

Cardoso Moreira, 20 de março de 2021

Geane Cordeiro Vincler

Prefeita