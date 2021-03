O fato foi apresentado à 143ª DP, Foto: divulgação

Por Lili Bustilho

Publicado 24/03/2021 11:51

ITAPERUNA - Uma mulher de 31 anos foi presa em flagrante por tráfico de drogas, no bairro Vinhosa, em Itaperuna no Noroeste Fluminense. Um adolescente foi apreendido. Policiais do 29º BPM (Itaperuna) foram à Travessa Gecy Boechat verificar informações sobre três pessoas comercializando entorpecentes no local e também no bairro São Matheus. Os agentes observaram um trio, sendo que a mulher teria jogado algo ao chão ao perceber a chegada da PM. Em seguida, um pino de cocaína foi recolhido. Depois, a suspeita acompanhou a equipe até sua residência, onde foram encontrados três sacolés de cocaína e 10 buchas de maconha. Um jovem de 16 anos informou que também havia droga em sua casa. Durante os trabalhos, os policiais apreenderam 20 sacolés de cocaína e uma bucha de maconha. Na ação, foram encontrados ainda um carregador de rádio portátil R$ 80.





O fato foi apresentado à 143ª DP, a envolvida foi autuada com base nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06 e permaneceu à disposição da Polícia Civil. O adolescente foi enquadrado no fato análogo dos mesmos crimes, sendo ouvido e liberado. O outro envolvido de 15 anos apenas testemunhou o flagrante.