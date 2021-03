Traficante abandona drogas durante fuga. Foto: divulgação

Por Lili Bustilho

Publicado 25/03/2021 10:00

ITAPERUNA - Vinte e sete buchas de maconha e oito pedras de crack foram apreendidas no Morro do Castelo, em Itaperuna, no Noroeste Fluminense. Policiais do 29° BPM (Itaperuna) foram verificar a informação sobre uma pessoa vendendo drogas na Rua Coronel Pimenta. Um suspeito percebeu que os agentes estavam se aproximando e fugiu por trás de uma residência; ele deixou o material entorpecente apreendido. O suposto traficante não havia sido localizado até a publicação desta reportagem. O fato foi apresentado à 143 DP.