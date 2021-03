Porciúncula: Homem abandona carabina de pressão durante fuga. Foto: divulgação

Por Lili Bustilho

Publicado 25/03/2021 14:00

PORCIÚNCULA - Uma carabina de pressão com luneta foi apreendida no Morro das Macacas, em Porciúncula, no Noroeste Fluminense. Policiais do do 29º BPM (Itaperuna) foram à Rua Projetada, verificar informações sobre moradores amedrontados com uma pessoa andando armada no local. Ao perceber que os militares estavam se aproximando, o suspeito abandonou o material e fugiu pelo mato. Foram feitas várias buscas, mas ele não foi localizado até o fechamento desta reportagem. Após ser feita apreensão, o caso seguiu para ser registrado na 139ª DP.