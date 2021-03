Campanha visa incentivar doação do IR ao Fundo Municipal dos Direitos do Idoso de Itaperuna, no Noroeste Fluminense. Foto: divulgação/PMI

Por Lili Bustilho

Publicado 28/03/2021 12:30

“Seu imposto vira destinação e um sonho vira realidade”! A Campanha Destinação incentiva a contribuição para que projetos sociais voltados aos idosos continuem. Cidadãos e empresas podem doar parte do Imposto de Renda (IR) ao Fundo Municipal dos Direitos do Idoso de Itaperuna, no Noroeste Fluminense, e obter dedução (diminuição) do valor pago ao “Leão”. Para pessoa física o desconto pode chegar à 3% (doação via depósito) ou 6% (doação via boleto), já no caso de pessoa jurídica (empresas) a diminuição é de até 1%. Todo o valor arrecadado será administrado de gerido pelo Conselho Municipal dos Direitos dos Idosos de Itaperuna.

O DIA conversou com contador e perito, Rafael Canazar - Membro da Comissão de Voluntariado da Classe Contábil - Conselho Regional de Contabilidade do Estado do Rio de Janeiro., que esclareceu as principais dúvidas.

Quem declara o Imposto de Renda, no modelo completo, pode escolher para onde vai até 3% de seu imposto devido. Não é do imposto a pagar. Uma das opções de destinar uma parte desse imposto é enviando para o Conselho do Idoso de Itaperuna. Ou seja, o contribuinte entrega uma parte do imposto que iria direto para a Receita Federal, ao Fundo do Idoso que usa esses recursos em projetos das Instituições de Itaperuna que atendem à pessoas idosas.



No ano passado foram doados em Itaperuna um total de R$ 45.877,17. As entidades estão nesse momento preparando as burocracias para receberem esse dinheiro e executarem os projetos. Foram habilitadas 06 entidades à época que fazem jus ao recebimento, sendo:

1.ASAPI (Asilo)

2.AMEII

3.Pastoral do Idoso

4.Centro Social da Divina Misericórdia

5.AECR

6.COMVIDA

Para fazer a destinação o contribuinte precisa:

1.Estar fazendo a declaração completa

2.Indicar na ficha correta (passo a passo abaixo)

3.Imprimir o DARF da doação e pagar impreterivelmente até dia 30/04/2021.