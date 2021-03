Porciúncula: Ação do 29º BPM apreende 34 buchas de maconha durante buscas em residência. Foto: divulgação

Por Lili Bustilho

Publicado 26/03/2021 10:03

Porciúncula - Trinta e quatro buchas de maconha foram apreendidas no bairro Santo Antônio, em Porciúncula, no Noroeste Fluminense. Policiais do 29º BPM (Itaperuna) foram à Rua Geraldo Conceição verificar informações sobre um jovem guardando entorpecente em sua residência. O suspeito foi abordado e durante buscas autorizadas por ele os militares teriam encontrado na caixa de esgoto, duas buchas de maconha. Já na casa vizinha, de um parente do rapaz de 23 anos, os militares desenterraram no quintal outras 32 buchas da mesma substância. O fato foi apresentado à 139ª DP onde o envolvido foi liberado após prestar depoimento. Um inquérito policial será instaurado.