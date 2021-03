Polícia procura golpista que fez compras e transferências com cartões de crédito de vítimas. Foto: divulgação

Por Lili Bustilho

Publicado 26/03/2021 10:00 | Atualizado 26/03/2021 10:03

ITAPERUNA - A Polícia Civil de Itaperuna, no Noroeste Fluminense, investiga um homem que aplicou golpes na cidade. Nesta quinta-feira (25), algumas pessoas compareceram na 143ª DP e segundo levantamento de informações dos agentes civis, o esquema tem início com alguém ligando e informando ser da central do cartão de crédito. Depois, um homem vai ao endereço e solicita o cartão da vítima. O golpista costuma inutilizar o cartão tirando o chip. Por fim, são feitas compras e transferências de valores.



Uma das pessoas que sofreu o golpe estimou o prejuízo de R$ 17 mil. A polícia orienta, em momento algum o cidadão entregue seu cartão de crédito para outra pessoa. No caso de receber uma ligação suspeita, faça todo procedimento e ligue imediatamente para a polícia.

Informações anônimas que levem a Polícia a desvendar esse caso podem ser passadas ao Disque Denúncia Noroeste pelo WhatsApp (22) 9.9980-1177. O anonimato é garantido. O sigilo é absoluto.