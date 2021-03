Criado em Itaperuna o Disque Aglomeração para denúncias de violações às medidas restritivas da Covid-19. Foto: divulgação/PMI

Por Lili Bustilho

Publicado 27/03/2021 11:08

Dentro das ações de combate à disseminação do "novo coronavírus", a prefeitura de Itaperuna, no Noroeste Fluminense, lançou o Disk Aglomeração, serviço que tem o objetivo de fiscalizar e coibir concentrações de pessoas no comércio essencial e em áreas públicas, além do descumprimento do decreto em vigor que define medidas restritivas de combate à Covid-19. Informações anônimas sobre festas clandestinas, estabelecimentos violando as regras sanitárias ou pessoas não respeitando a restrição de circulação nas ruas das 23h às 05h, ou seja, o toque de recolher, podem ser feitas pelo telefone da Defesa Civil 199 ou por mensagem de WhatsApp para (022) 3824-6334.