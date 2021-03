Porciúncula: Suspeito é preso por posse ilegal de arma durante ação do 29º BPM . Foto: divulgação

Por Lili Bustilho

Publicado 30/03/2021 08:08

Porciúncula - Um homem de 27 anos foi preso em flagrante por posse ilegal de arma de fogo, no bairro João Cloves Brejão, em Porciúncula, no Noroeste Fluminense. Policiais do 29º BPM (Itaperuna) que atuam no Patrulhamento Tático Móvel (PATAMO) da 3ª Cia, após buscas no interior de uma residência que fica na Rua Alfredo de Castro, encontraram um revólver calibre 32 com seis munições, escondido atrás do cano de descarga do banheiro. O rapaz, que era o alvo da denúncia não estava no imóvel, mas acabou localizado pouco depois durante diligências. O fato foi apresentado ao plantão da 139ª DP onde o envolvido teve fiança arbitrada em R$ 1.100 e após pagamento responderá em liberdade.