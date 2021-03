Bom Jesus do Itabapoana: Foragido da Justiça suspeito por assalto é preso. Foto: reprodução internet

Por Lili Bustilho

Publicado 30/03/2021 08:16

Bom Jesus do Itabapoana - Um homem de 28 anos, considerado foragido da Justiça e contra quem havia em aberto mandado de prisão por envolvimento com o crime de roubo pelo qual responde desde 2012, foi capturado na localidade de Nova Bom Jesus, em Bom Jesus do Itabapoana, no Noroeste Fluminense. Militares do 29º BPM (Itaperuna) que atuam na 2ª Cia abordaram um táxi no qual ele viajava com outras três pessoas e após consulta, constataram a ordem judicial. O rapaz foi apresentado à central de flagrante da 143ª DP e transferido ao sistema prisional.