IFF Itaperuna tem 325 vagas para cursos técnicos e superiores nas turmas de 1º semestre de 2021. Foto: divulgação

Por Lili Bustilho

Publicado 30/03/2021 08:23

O Instituto Federal Fluminense (IFF) lançou os editais para as seleções de ingresso nas turmas de 2021 - 1º Semestre de seus Cursos Técnicos (Integrados, Concomitantes e Subsequentes ao Ensino Médio) e Cursos Superiores. No Campus Itaperuna, são 325 vagas distribuídas pelos cursos técnicos de Administração, Automação Industrial, Eletrotécnica, Informática, Mecânica e Química, além dos cursos superiores de Licenciatura em Química e Bacharelado em Sistemas de Informação.

Devido à pandemia da Covid-19, as seleções terão formas diferenciadas de ingresso: para os Cursos Técnicos será por meio de um sorteio público eletrônico, auditado e transparente, transmitido ao vivo pelo canal IFFTube. Cada candidato receberá um número para sorteio, cuja listagem será divulgada no dia 14 de abril, no Portal de Seleções.

Já o Concurso Vestibular utilizará a nota dos últimos três anos do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) como forma de ingresso, cabendo ao candidato escolher o ano a ser considerado – 2018 ou 2019 ou 2020.

As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas online, no Portal de Seleções (http://selecoes.iff.edu.br) ou diretamente no Portal de Inscrições (https://inscricoes.iff.edu.br), de acordo com os seguinte prazos:

• A partir de 25 de março para os Cursos Técnicos;

• A partir do dia 30 de março para os Cursos Superiores;

• E se encerram, em ambos os casos, às 22h do dia 12 de abril.

É necessário ter CPF, documento oficial de identificação com foto próprio e e-mail atualizado. O diretor de Gestão Acadêmica e Políticas de Acesso do IFF, Marcelo Sarmento, alerta sobre a importância de informar um e-mail correto. "É fundamental que os candidatos tenham os seus dados cadastrados no portal de inscrições atualizados, tais como e-mail, telefone, endereço, entre outros, pois eles serão utilizados para comunicação com o candidato. Para aqueles que precisarem atualizar, o sistema permite a alteração".

Em Itaperuna, as vagas são para três diferentes modalidades de ensino técnico:

INTEGRADO: O aluno cursa a formação técnica junto com o Ensino Médio no IFF, com aulas nos turnos da manhã e/ou tarde, durante três anos. As vagas são para os cursos de Administração, Eletrotécnica, Informática e Química. É necessário ter concluído o Ensino Fundamental.

CONCOMITANTE: Nessa modalidade, o aluno cursa apenas a formação técnica no IFF. Há vagas nos cursos de Química (turno da tarde) e Eletrotécnica e Mecânica (Noite). Os candidatos precisam ter concluído o Ensino Médio ou, no momento da matrícula, estar cursando, no mínimo, o 2º ano do Ensino Médio ou de curso equivalente em cursos regulares ou na modalidade Educação de Jovens e Adultos (EJA).

SUBSEQUENTE: As vagas são para o Curso Técnico em Automação Industrial e para concorrer é preciso ter concluído o Ensino Médio em cursos regulares ou na modalidade Educação de Jovens e Adultos (EJA) ou, que possuam Certificado de Conclusão do Ensino Médio com base nos resultados obtidos no ENEM ou no ENCCEJA.

Para esclarecer quaisquer dúvidas, o candidato poderá encaminhar e-mail para Tira-dúvidasPara esclarecer quaisquer dúvidas, o candidato poderá encaminhar e-mail para [email protected] ou para a Comissão de Processo Seletivo do Campus Itaperuna, pelo e-mail: [email protected] e via Whatsapp, pelo número (22) 3826-2321.

"A Instituição optou por manter essas formas de ingresso, tendo em vista que a situação de pandemia do novo coronavírus não foi substancialmente alterada. Na verdade, estamos vivendo um novo e mais severo pico da doença e, por isso, consideramos mais seguro, prudente, transparente, democrático e inclusivo manter os modos de ingresso como ocorreram para o 2.º semestre de 2020, fazendo tudo de forma remota, online", ressalta Marcelo Sarmento.

O diretor de Gestão Acadêmica e Políticas de Acesso do IFF explica ainda que houve necessidade de as datas de início das inscrições serem diferentes. No caso do Vestibular, os candidatos utilizam a nota do Enem dos últimos três anos, e a nota de 2020 está prevista para ser divulgada no dia 29 de março. "Então, a inscrição começa um dia depois da previsão de publicação da nota do último Enem, para que todos os candidatos ao Vestibular possam se inscrever de forma adequada, correta, já tendo sua nota. E com relação ao Processo seletivo, cuja inscrição começa dia 25, como já tínhamos o encaminhamento nesse sentido, optamos por iniciar antes, para que os candidatos tenham esse prazo, e não aguardar até dia 30".

Em todo o IFF estão sendo disponibilizadas 3.402 vagas em diversos cursos, distribuídas pelos campi Campi Bom Jesus do Itabapoana, Cabo Frio, Cambuci, Campos Centro, Campos Guarus, Itaperuna, Macaé, Maricá, Quissamã, Santo Antônio de Pádua e São João da Barra e a Unidade de Formação de Cordeiro. A relação de vagas e cursos disponíveis em cada campi pode ser acessada em http://selecoes.iff.edu.br.

Distanciamento social

Os editais também deixam claro que, considerando a situação de emergência em saúde ocasionada pela pandemia da Covid-19, não haverá atendimento presencial. Portanto, qualquer atendimento aos candidatos será realizado por meios eletrônicos de comunicação.

Excepcionalmente, e enquanto perdurar a emergência em saúde pública ocasionada pela pandemia da Covid-19, as aulas ocorrerão através de Atividades Pedagógicas Não Presenciais (APNP) com a utilização de equipamentos digitais como celulares, tablets ou computadores e internet.